烏龍護照》外交部：誤植損失約2.2億惟未付款

外交部發行新版晶片護照，但內頁卻出現與美國杜勒斯機場極雷同的照片，引發爭議。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-12-31 10:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部發行新版護照誤植美國機場案，昨立委再爆已印製本數不只20萬本，而是共55萬本，國庫損失約2.2億元。外交部今天上午進一步說明，標案決標金額約4.8億元，內容包括65萬本現行護照與55萬本二代晶片護照；日前公開的20萬本則是已驗收數量，強調無意隱瞞。

外交部發行二代晶片護照，內頁卻誤植美國杜勒斯機場挨批。外交部日前指出，已印製的20萬本護照將全數回收重印。時代力量立委立委黃國昌昨天下午在個人臉書上爆料指出，印錯的本數不只20萬，還有55萬本藏在承印護照的中央印製廠庫房，並稱實際損失超過3億元。黃國昌晚上又再度發文修正說法，稱他跑了一趟中央印製廠，確認共印錯55萬本，國庫損失約2億2000萬元。

外交部昨天說明，領務局向中央印製廠採購二代晶片護照共55萬本，已驗收20萬本，因內頁圖稿誤植，將全數退回重印，8080萬元款項尚未付中央印製廠。至於尚未驗收護照的35萬本，中央印製廠須印符規格的護照，待領務局驗收合格後才會付款。

由於數字表達不明確，外交部遭批「試圖遮掩」，外交部今天上午再度發布新聞稿，進一步說明案情。外交部表示，關於二代晶片護照內頁誤植圖樣事，外交部對國會及社會大眾連日來就此一誤植事件的關切與指教，均虛心接受並深切檢討，對因此造成納稅人的損失表達深摯歉意。

外交部說明，為印製護照，向中央印製廠採購現行版晶片護照65萬本與第二代晶片護照55萬本，共計120萬本，於2017年7月間由中央印製廠得標，決標金額約新台幣4.8億元，其中55萬本為第二代晶片護照約2.2億元。相關資訊均公告於政府電子採購網，屬公開資訊，外交部無意隱瞞。

外交部並表示，將嚴格檢討本案相關處置流程，做為日後精進業務的參考，並將以嚴謹及負責任的態度妥善處理本案善後事宜。