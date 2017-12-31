民調：總統蔡英文2017全年聲望35.33％

台灣民意基金會今日公布年終民調顯示，總統蔡英文在2017全年平均聲望為35.33%。（資料照，記者劉信德攝）

2017-12-31 10:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民意基金會今日公布年終民調顯示，總統蔡英文在2017全年平均聲望為35.33%，有3成6贊同蔡英文的國家領導方式，另高達4成7不贊同；賴清德內閣的施政表現滿意度，有4成7滿意、3成9不滿意。

民調指出，與最近1個月相比，贊同蔡英文國家領導方式的人下滑2.7%，不贊同的人上升6.8%；觀察近3個月變化趨勢，今年9月蔡英文因更換閣揆，聲望暴增16.6%，之後連續3個月共下滑10.5%，不贊同蔡英文國家領導方式的人竄升10.6%。

賴清德內閣施政 4成7滿意

在賴清德內閣的施政表現方面，在20歲以上台灣成年人中，有4成7的人滿意賴內閣表現，有3成9的人不滿意，滿意度與上月相比減少12.3%，不滿意度大增11.4%。

民眾對政治人物的好感度部分，台北市長柯文哲以54.4%高居第一，行政院長賴清德43.6%居次，總統蔡英文僅31.8%；在反感度方面，蔡英文以34.1%捧回爐主，賴清德以22%排名第二，柯文哲僅14.7%民眾對他反感。

根據民調結果，最新的政黨支持傾向方面，有23.4%支持民進黨、21.4%支持國民黨、8.4%支持時代力量、1.9%支持親民黨，另有41.3%民眾未支持特定政黨。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在今年12月民進黨和國民黨的社會支持差距已急遽縮小只剩2%，時代力量支持度較之前也緩步上揚。

相關影音