符咒標語來襲 南投綠營黨部也中彈

民進黨南投縣黨部辦公室鐵門及騎樓，遭人張貼黃色符咒標語，黨部已報警處理。（記者謝介裕翻攝）

2017-12-31 09:18

〔記者謝介裕／南投報導〕繼台中後，民進黨南投縣黨部辦公室今凌晨3時許，也遭不明人士張貼符咒標語，黨部初步研判，極可能是勞團成員所為，也向勞團喊話，希望彼此能理性對話，不要用偷襲方式表達意見。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷在第一時間，得知黨部辦公室鐵門及騎樓被貼上數十張黃色符咒般的標語後，也火速向南投警分局報案處理，警方也立刻派出鑑識小組人員前來採證，加上縣黨部緊鄰市公所，且附近路段多半設有路口監視器，期盼警方能透過調閱路口監視影帶，儘速將涉案嫌疑人揪出究辦。

曾琮愷指出，勞基法修正案即將在明年1月8日立法院臨時會審查，因此研判，勞團藉此表達心中訴求的可能性極高，但強調，民進黨是開放性的政黨，也是街頭出身的政黨，絕對歡迎當面討論，畢竟透過這樣張貼偷襲的方式，來對法案表達訴求，不但不會達到溝通效果，甚至也可能無法獲得社會大眾認同，值得三思﹗

民進黨南投縣黨部辦公室鐵門及騎樓，遭人張貼黃色符咒標語，黨部已報警處理。（記者謝介裕翻攝）