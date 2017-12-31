跨年晚會封麥不唱歌！ 柯P表演將出新招…

柯文哲兩年前在跨年晚會上唱《憨人》走音。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-12-31 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北跨年晚會就在今晚登場！台北市長柯文哲前兩年都到場獻唱，不過柯文哲唱歌走音又落拍，造成他陰影很大，今年他決定封麥改出新招！

《三立新聞》報導，柯文哲今年打算和魔術師陳日昇合作，甚至就連熊讚都會一起表演魔術。柯文哲將會在台上露一手魔術驚喜，獻給太太陳佩琪。

柯文哲為了這場表演，這幾天努力彩排練習，就是怕出槌，他今年決定不唱歌，改用魔術吸引大家注意。