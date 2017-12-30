烏龍護照不只20萬本 黃國昌踢爆：另有35萬本藏庫房

2017-12-30 21:00

首次上稿：17:52

更新時間：21:00

〔即時新聞／綜合報導〕新版二代晶片護照近日被發現誤植美國杜勒斯機場圖片，領務局表示印錯的20萬份將重新印製，不過立委黃國昌今一度指出，其實印錯的護照不只20萬本，而是還有55萬本，實際損失早就超過3億元。但稍晚黃國昌則做出修正，指經向中央印製廠確認，印錯的數量總共是55萬本，國庫總損失則是約2億2000萬。

外交部領務局近期推出第二代晶片護照大烏龍，將護照內頁的桃園國際機場照片誤植為美國杜勒斯國際機場，外交部領事事務局前後2任局長因此遭處份，外交部部長李大維也親自公開道歉。領務局也表示，印錯的20萬份將回收，並另外重新發行。

不過黃國昌今下午曾在臉書發文指出，印錯的護照不只20萬本，其實還有另外55萬本已印好，原本外交部已經要驗收，只是因誤植圖片被發現才緊急取消，目前則藏在中央印製廠的第二工廠庫房。黃國昌表示，以每本護照成本403元來算，國庫損失絕非報載的9000萬元，「總共印錯75萬本，（損失）早就超過3億元」。

黃國昌也質疑，看到中央銀行的新聞稿，說中央印製廠的總經理陳永輝已經自請處分，所以給予「申誡」，「我真的不知道該說什麼」，他怒批「真的是了不起，懂得如何欺上瞞下、懂得如何粉飾太平、繼續作官」。

但到了晚間黃國昌再度於臉書發文更正，指次印錯的護照總共是55萬本，將全部銷毀。當初決標金額每本約403元。國庫總損失約2億2000萬。

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