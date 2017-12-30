打臉勞動部？ 民進黨公布另一份民調

2017-12-30 12:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕勞動部29日公布民調，多數勞工反對再修《勞基法》。民進黨今天上午臨時召開記者會，發言人林琮盛表示，根據民調結果顯示，一例一休實施將近一年，總共有59.7％的民眾贊成修法，不贊成者有17.9％，其中，贊成修法者，不分藍綠黨派，平均約有六成民眾支持修法，顯示勞基法修法仍是社會大眾的主流意見。

勞動部29日公布11月所做民調，民調顯示，有58.4％勞工認為7休1不需要調整，只有35.8％勞工認為需要調整；每個月加班時數上限46小時部分，僅26.6％勞工認為應該調整，48.2％勞工認為不需要調整，25.2％勞工沒有意見；加班時數總量管制部分，36.5％勞工認為需要調整，48.8％勞工認為不需要調整，14.7％勞工沒有意見。

民進黨今天上午緊急召開記者會，公布另一份民調，並且強調，「有必要公布實際民意調查狀況」。顯然對於勞動部民調有不同看法。

林琮盛表示，民進黨的統計與12月13日進行的民調相比，即便經過反勞基法修法大遊行，民眾支持修法的態度並未因大遊行而下降。

林琮盛說，其中，高達53.5％受訪者認為，此次修法是因應各行業的多元勞動狀況，制定社會多數行業可以順利運作的制度；雖也有30.9％受訪者認為，可能犧牲勞工權益來討好企業，但這與12月上旬的統計結果比較起來，整體而言，民眾認為修法動機是正面的比例有微幅上升。

此外，林琮盛指出，根據交叉分析，40至49歲、50至59歲的民眾支持修法的比例分別為67％、70％，是贊成修法比例最高的年齡層。近日勞動基準法修法議題比較受到各界關注，因此有必要公布實際民意調查狀況。

民進黨的此份民調於12月25至26日執行，共完成834份，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，在95％的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.4％。

勞動部民調在11月進行，採用電話抽樣，回收有效樣本3135份，信賴水準95％下，抽樣誤差正負1.75個百分點以內。