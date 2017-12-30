「妖魔化別人的虛構故事」 謝長廷再批陳菊新書

《花媽心內話：陳菊4000天》一書出版後，在政壇激起漣漪不斷。 （資料照，記者張忠義攝）

2017-12-30 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊推出新書《花媽心內話：陳菊4000天》，大爆黨內鬥爭秘辛。駐日代表謝長廷昨（29日）深夜再度在臉書發文駁斥流言，批評新書內容倒置時間順序，是妖魔化別人的虛構故事，並指要轉型正義，讓真相大白。

謝長廷表示，陳菊新書上提及，「2006年陳菊市長初選結果送到中執會審查時，謝長廷還在中執會反對，保留發言權」、「拍桌子拒絕承認」、「蘇貞昌三度起身發言力挺，認為應該尊重初選制度，陳菊才順理成章出線」。謝長廷說，這些都是倒置時間順序的虛幻情節，也是妖魔化別人賴皮不遵守制度的虛構故事。

謝長廷指出，如果在初選後的中執會，他有反對或阻撓的行為，願意親赴高雄市政府，向陳菊請罪。他還說，但如果查證沒有，大家也請放下，不要再提，黨內會議本來就是對外保密，內部鼓勵暢所欲言，如今既然要公開，就應該正確引述，説清楚講明白。

謝長廷再次描述2006年高雄市長初選的情形，他表示，黨內初選是5月28日投票、6月1日民調，葉菊蘭沒有去登記，管碧玲於投票前退出競選，陳菊獲得最高票，6月1日以後大家就團結對外。謝長廷說，沒有人在初選結果送中執委會時拍桌反對，更沒有蘇貞昌和他在中執會為初選結果承不承認而爭辯的情節。

「陳菊本人沒有參加中執會，應該是聽別人轉述。」謝長廷說，如果要談轉型正義，應該讓真相大白，民進黨中執會有時間、有紀錄，也有錄音，查證並不困難。