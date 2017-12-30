婦聯會現任委員名單曝光 官夫人時代將走入歷史

婦聯會昨日與內政部、黨產會簽訂三方行政契約備忘錄（MOU），媒體則公布婦聯會現任委員名單，多為官夫人擔任委員的時代將成為歷史。（資料照）

2017-12-30 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會風波近日鬧得風風雨雨，最終與內政部、黨產會簽訂三方行政契約備忘錄（MOU），最晚婦聯會於明年5月30日解散。媒體公布婦聯會現任委員名單，多為官夫人擔任委員的時代將成為歷史。

《蘋果日報》報導，婦聯會現任委員包括雷倩、辜嚴倬雲、葉金鳳、蕭萬長妻朱俶賢、行政院前院長陳誠之女陳幸、國安會前秘書長丁懋時妻史美暢、財政部前部長徐柏園之女趙徐林秀、基督教女青年會副理事長蔡孔如明、金防部前副司令章傑之女章慈育。

報導指出，前副總統連戰夫人連方瑀、前總統李登輝夫人李曾文惠、監察前院長錢復夫人田玲玲都曾出任婦聯會幹部。直到現在，各地婦聯會主委也多由國民黨籍的縣長或議長夫人擔任。

《BBC中文網》報導，婦聯會前身是蔣介石之妻宋美齡成立的「中華婦女反共抗俄聯合會」，用於照顧隨著國民政府到台灣的軍眷和許多陣亡軍人的遺屬，後來再改名「中華婦女反共聯合會」，1996年改為婦聯會。

報導指出，婦聯會的功能從安頓隨軍來台的軍眷，到後來成立華興中小學、復興中小學等學校，也設立振興育幼院（振興醫院），收容小兒麻痺症病童。除了國內活動，婦聯會也積極發展海外分支，協助國民黨政府進行外交。

報導稱，婦聯會見證了台灣1949年後的歷史，但能夠執行這麼多工作，主因是當年的資金「黨國不分」，像是1955年國民黨主導的台灣省進出口商業同業公會徵收勞軍捐，部分交由婦聯會，連電影票的稅收也部分流向婦聯會，也因此有了現今外界對婦聯會資金的質疑。