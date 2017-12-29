基隆藍營內戰！謝立功批黑箱 要求宋瑋莉辭主委

2017-12-29 12:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕移民署前署長謝立功今天早上召開記者會，批判身兼國民黨基隆市黨部主委的議長宋瑋莉黑箱作業，要求宋瑋莉即日起應該辭去市黨部主委職務，大家一樣用選手身分參選。

議長宋瑋莉發布聲明，她兼任國民黨基隆市黨部主任委員職務，主要是在黨最艱困的時期，承擔起黨的付託與責任！至於辦理辯論與否，黨內自有完善的初選機制，她也將依循機制參與黨內初選。

謝立功表示，這幾天宋瑋莉對外的說法讓他心中有許多的疑問，宋說，兩人都已經登記參選，昨天又說，她要參選也準備要去登記，這樣好像她前面並沒有登記，今天又看到媒體寫明年元月2日開始登記，怎麼先後有這麼多不同說法，很多支持者問，他也不知道怎麼回答。

謝立功表示，黨部主委應該要很公平公正公開來辦理初選作業，謝立功說，他自己率先辭去國民黨中央黨部新住民工作委員會主委一職；他呼籲宋瑋莉立即辭去市黨部主委的職位，以免遭人懷疑球員兼裁判，黑箱作業。

謝立功表示，他1年多前就宣布要選基隆市長，也在等待什麼時候要去登記報名，他1個月前有口頭跟宋提到他要參選，那天沒有第三人在場，宋也沒表達自己想選。

謝立功邀請宋瑋莉、介文汲兩位競爭者一同公開辯論，就目前基隆的輕軌、路平、空污及地方重要建設等問題發表，並互相辯論，將三人對基隆的期望展現在市民面前。