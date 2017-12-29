10幾名民進黨員聚南市黨部 促開除黃偉哲、陳亭妃

2017-12-29 11:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕10幾名民進黨「資深黨員」，今日上午前往台南市黨部陳情，指控黨內初選參選人黃偉哲、陳亭妃為求勝選失去黨魂，與被開除黨籍的市議員合作，因此要求開除黃陳兩人的黨籍，維護30年來堅持的民主價值。

資深黨員、玉田社區發展協會理事長王清政表示，3位因議長選舉跑票而被開除黨籍的市議員莊玉珠、蔡秋蘭及梁順發3人都幫陳亭妃站台，顯然違反黨紀；另一名資深黨員、後壁區新嘉里長張細雲也說，曾與李全教搭檔選副議長、投票時阻擋的郭秀珠，在黃偉哲各後援會成立時為其站台、動員群眾，而黃也在曾文溪聯合後援會上指稱郭優秀認真，請鄉親支持，另外，同樣在議長選舉跑票而被開除黨籍的市議員曾王雅雲也為黃站台。

黨員們拿出陳情書表示，黨章規定只有市長候選人才有資格為非本黨籍候選人助選，黃偉哲此舉對未來黨提名的曾文區議員候選人不公平，明顯違反黨紀，而陳亭妃與被開除黨籍的議員站在一起，同樣無視黨紀，敬請黨中央正視。

黨部主委顏純左則說，希望黨中央可以正視黨員的訴求，將這些20幾年的老黨員留下來。

對於黨員的抗議，黃偉哲陣營表示尊重，但對於顏純左疑以參選人之姿，將個人選舉操作包裝成黨員陳情，則不表認同，呼籲具參選人身份的顏純左不應「球員兼裁判」，發表似是而非言論攻擊對手，加劇黨內紛爭與衝突。

陳亭妃陣營則說，陳參選的目標是當全民市長，照顧每位市民建設每個角落，後援會成立是由不分黨派的議員站台以及市民來支持，並由各後援會做邀請，絕對沒有逾越黨紀成立聯合服務處，身為民進黨的現任立委及現任中常委，非常瞭解黨的分際。

相關影音