全國首創 高雄市毒品防制局揭牌了

2017-12-29 11:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市率全國之先，成立毒品防制局，今天正式揭牌了！

台灣的毒品問題危害民眾健康，目前六都在衛生局下，設有毒品危害防治中心，主掌毒品防制工作，為呼應中央的的反毒決心，高雄市政府於今年5月，通過設立毒品防制局，等於是把衛生局轄下的二級單位，提升為一級機關。

市長陳菊參加揭牌典禮時說，面對台灣毒品氾濫，高雄市率全國之先，成立毒品防制局，整合「防毒」、「拒毒」、「戒毒」、「緝毒」四大工作區塊。

陳菊指出，毒品防制是為了拯救下一代，每挽救一人，就是挽救一個家庭。

法務部政務次長張斗輝致詞時說，統計在監收容人，超過48%是毒品收容人，若加上因吸毒而搶劫、竊盜的案件，與毒品案直接或間接有關的收容人，比例超過一半以上。希望各地方政府能像高雄看齊，將毒品防制中心的位階提升。

張斗輝也提出警訊，台灣的新興毒品愈來愈氾濫，從吸毒死亡者檢驗出的毒品種類，已從往年的1.9種，大幅攀升到4.2種，法務部今年將優先篩檢轟趴、汽車旅館查獲的毒品。

高雄市毒品防制局的地址，位於前金區成功一路420號4樓，今年新成立的「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」，也一併遷到此處辦公，由前端預防至後端輔導，並配合警察局查緝毒品。

首任毒品防制局局長，由高雄市前警察局副局長宋孔慨擔任，宋畢業於中央警官學校45期、屏東教育大學教育行政研究所博士，從警時查緝毒品經驗豐富，市府希望借重他的專業能力。