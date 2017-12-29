國民黨舉行「幹話王」評選 賴清德獲「金幹獎」

2017-12-29 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人黃健豪、新媒體部副主任劉奕帆今日召開「2017年幹話講夠沒！」記者會，並將他們自創所謂的2017年「金幹獎」頒發給曾經說過領低薪就當成做功德的行政院長賴清德。

黃健豪今天先公布所謂2017年「幹話王」評選入圍名單，分別為說過「勞工本來就是民進黨心裡最軟的一塊」、「我聽到以後就不用繼續大聲了」的蔡英文總統，賴清德的「低薪就當成做功德」，在立法院審查勞基法修正案時質疑在場勞工團體代表發言「那都是放錄音帶的」的民進黨立委邱議瑩，以及維護亞泥花蓮新城山礦場而說「挖深一點可以養魚」的亞泥董事長徐旭東，最後公布「金幹獎」得主為賴清德。

劉奕帆表示，賴清德既然要勞工當做功德，自己就應該以身做則，捐出薪水。他並諷刺蔡英文總統，勘災住五星級飯店，在官邸吃五星級料理，怎能可能理解勞工的生活，至於邱議瑩公開批評勞團代表不是認真工作的勞工，人民不可能會接受這種無視民意的民意代表。

上述入圍的「幹話王」是國民黨綜合「護樹盟」、「小聖蚊的治國週記」、國民黨官方LINE以及網路媒體票選結果所提出的名單。黃健豪說，民進黨執政後狂妄自大，去年才說勞工是心理最軟一塊，今年說勞工要自力自強，抗議聽到後就不用再大聲，還說抗議民眾都是放錄音帶，因此透過「幹話王」的票選，民眾表達對民進黨的控訴與無奈，他希望民進黨要痛定思痛，檢討執政缺失。