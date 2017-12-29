彰化每人均分統籌稅款全國最低 縣民哀怨

2017-12-29 10:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕明年（107）中央給地方的統籌稅款分配額度，彰化縣分配91.64億元，平均每名縣民才分配到7140元，在全國22個縣市中最低，對辛苦工作的納稅人情何以堪！

不少民眾說，鄰近南投縣民每人平均分配10786元，台中市起碼也還有9289元，苗栗縣也接近9000元，中央只要再給彰化縣每人多給1000元，那麼歲入歲出差短就能大幅降低，縣庫就能減少舉債，額度少說也有12.8億元。

彰化縣明年度（107）總預算案日前經過縣議會審議通過，明年歲入預算398億5927萬2000元，歲出預算431億4877萬6000元，歲入歲出差短32億8950萬4000元，縣府需舉借債務32億8950萬4000元，以彌平財政缺口。

縣府財政處財務金融科長張政煌說，到今年11月底止，縣庫長債154億元、短債102億元，總債務額度約256億元，以人口數平均計數，128萬縣民每位縣民平均負債額度約2萬元，負債額度全國排名第4低，僅次於嘉義市、桃園市、澎湖縣。

張政煌表示，人口數多用在平均負債額度，彰化縣就吃香，但套用在中央統籌分配稅款的公式計算，顯得吃虧，以中央給予的統籌分配稅款，六都之外，彰化縣額度是16個縣市最多的，彰化縣人口數也是16個縣市中最多，平均分配下來每位縣民統籌稅款分配金額卻是最低。

對於民眾希望中央用人口數拉高統籌分配稅款額度的聲音，張政煌指出，如果在歲出不增加的情況下，歲入部分的統籌分配稅款增加，歲入歲出舉債額度因為歲入增加相對歲入歲出差短額度減少，舉債金額就能降低。

不過，張政煌表示，如果餅就那麼大，中央要給彰化縣每人多給1000元，其他縣市相對就要少給一些，縣市間消長關係，最終還是要靠修正財政收支劃分法解決。