總統府元旦開門歡迎民眾參觀 府外辦升旗音樂會

2017-12-29 10:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕為迎接新的一年到來，總統府今日表示，1月1日（週一）上午9時至下午4時開放參觀，開放區域為總統府1至3樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－時代」、「府－聲音」、「府－想像」、「府－味道」、「府－我在」、特展「陳澄波畫展－山林唸歌」、特展「遠古的榮耀」、特展「設計m/M臺灣」、特展「總統文化獎」、交誼廳及南北苑庭園。

參觀民眾可由寶慶路與博愛路管制哨進府，安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放。

另外，總統府說，當日清晨府前舉行中華民國107年元旦總統府升旗音樂會，由「中華民國工業區廠商聯合總會」主辦，4時30分就開放民眾進場。3大高校北一、建中、中山樂旗隊，將首度同台接力演出。

而在凱達格蘭大道上還有「我的輪舞時代」直排輪表演節目，並由專業團隊帶領民眾在凱道上接龍。

國歌領唱由世大運金牌選手、中華男足隊與國軍楷模共同領唱。音樂會也邀請台灣年輕創作性樂團「木眼鏡樂團」、「孩子王樂團」、「放客兄弟」，以不同的曲風展現能量。

同時，總統府升旗音樂會首度加入結合公益的「共好市集」，歡迎民眾憑2017年或2018元旦當天開立的社福或慈善團體捐款收據，經驗證後兌換MIT的優良商品或早餐，用「善意交換善意」的方式，迎接新年的到來。總統府全球資訊網及YouTube頻道也會自當天上午5時至7時30分，同步實況轉播升旗典禮及節目演出。