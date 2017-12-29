新南向政策送台灣水果月曆尚讚 網友超強想像力

2017-12-29 08:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕過年要掛上新月曆了！有位署名「ㄚ 頭」網友在「公共政策網路參與平台」提點子，建議蔡英文政府正積極推動新南向政策，設計專版東南亞文的台灣水果月曆，會是不錯的選擇。

國家發展委員會建置這個網路平台與民間互動，強化公民參與，「素人參政，你也可以」，網友建議五花八門又鮮辣。這篇「水果文」圖文並茂，可是目前全台只有2位附議，台北、台南各1人，距離附議門檻剩下39天期限，尚須4998個附議，顯然還得再加把勁。

「ㄚ 頭」認為，小英政府積極推動新南向政策，得先和這些東南亞國家多多進行友好交流，並商議合作擬定各種南向經濟利多政策，交流時總需要拿出一些深具台灣特色的商品，餽贈這些友邦國家。

「ㄚ 頭」說，台灣水果月曆已經是我們一般小老百姓，逢年過節必定會掛上的家飾商品，因為它漂亮大氣且深具台灣味，若能巧妙運用這份廣宣品，將月曆下方的台灣日期，改成東南亞文，相信不但能讓對方感受到台灣農產的豐美精彩，另方面量身定製的用心，也能讓他們更深刻感受我國的誠意與重視。最重要的是，月曆是掛1整年的長效廣宣商品，他們掛在自己辦公室或居家使用，就會整年都看到台灣的豐美精彩，對於日後洽談各項經濟合作，相信也會有助益。