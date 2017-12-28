44立委收水泥業者政治獻金？ 遭點名者紛指與亞泥無關

2017-12-28 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕立法院經濟委員會審查《礦業法》修法，朝野立委難以獲得共識，時代力量立委徐永明今天（28日）更暗批民進黨立委邱志偉收了業者錢，怒批經濟部「連山都顧不好了還管水？」大罵經部護航成功，因為有公民團體公布，有44位立委收了水泥業者的政治獻金。不過針對這樣的指控，多數立委都喊冤，指政治獻金是遠東關係企業捐贈，跟亞泥無關。

針對《礦業法》修法，朝野立委今再度爆發爭執，徐永明在質詢時質疑，昨日審查到礦場展延是否需要環評時，沒有委員敢提出表決，或表明不支持環評，最終《礦業法》審查本會期又不了了之，怒批「經濟部終於成功護航。」後來因質詢時間到，徐永明被請回時，與負責排案的召委邱志偉槓上，飆罵對方可恥護航行政部門，邱志偉也回嗆徐永明「你最荒謬」、「臨時會你去提案」。

由於有環團在臉書上公布一份名單，指控有44位立委收下水泥業者的政治獻金，其中包含了許多藍、綠的重量級立委，不過，被點名的立委則直呼莫名其妙，其中，蕭美琴在臉書發文說，政治獻金屬合法的捐款、也依法申報。《TVBS》報導，立委姚文智則說，知道捐的是紡織業是化纖，不知道會被扯到水泥業，但也完全支持修礦業法，並指只有遠東2個字就牽扯到亞泥，認為解釋太過頭。

另據亞泥高層私下透露，全立法院只有3位立委收到亞泥的政治獻金，沒有任何委員在經濟委員會，如何影響礦業法。

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