2018別再講錯話？柯P：實話和失言有時難分

2017-12-28 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今出席莒光公共住宅開工動土典禮，被問到2018年是否要小心別再失言？柯P坦言，「失言和實話有時很難劃分」。

綜合媒體報導，柯文哲敢說敢講的風格屢屢引起「失言」爭議，有網路平台統計，柯P平均每個月要失言一次，被問到是否在2018年要小心別再失言？柯P回應，「失言跟講實話很難劃分」。

此外，桃園市長鄭文燦昨突宣布，拒收台北市大運留下2座組裝式游泳池，柯文哲強調，這都有事先簽約，游泳池本身也是好的，體育署接下來應該會有安排。

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