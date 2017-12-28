龍發堂爆群聚感染 立委籲衛福部加速協助

2017-12-28 11:42

〔記者鄭鴻達／台北報導〕高雄龍發堂爆發群聚感染疫情，至今已造成至少4人死亡，國民黨立委陳宜民希望衛生福利部盡速提出因應對策，並協助精神病患後續的安置。衛福部代表回應，將與高雄市衛生局持續合作，並盤點堂內住戶可用社福資源。

龍發堂違法收容逾500名罹有精神疾病之堂眾，自7月起，爆發致病性阿米巴痢疾及結核病等群聚感染疫情，高雄市政府也祭出「只出不進」的移動管制，而根據衛福部官員指出，目前已有32人確診感染阿米巴痢疾、6人感染肺結核，500餘人已移出50餘人。

陳宜民說，隨著時代及醫療進步，龍發堂收容精神病患的作法開始不合時宜，收容的500名堂眾有300多人為高雄市民，後來龍發堂爆發群聚感染，高雄市衛生局雖已介入，但介入時機有點晚，至今已至少有4人死亡。

陳宜民說，近期許多社會事件肇因於家屬長期照顧精神病患後，因無力負荷、心力交瘁而產生悲劇，盼衛福部除了提出因應對策，未來也希望能從長照、療養設施上去協助病患，協調各縣市療養機構，以加速安置。

衛福部疾病管制署簡任技正詹珮君指出，高雄市衛生局已安排醫療團隊進駐，並將疑似或確診病患移出，因病患衛生習慣並非有要求就會改善，因此會持續實施移動管制，繼續篩檢感染者，持續一段時間即可逐步解決疫情。

衛福部心口司司長諶立中指出，在衛生署時期即對龍發堂有諸多介入，但因許多政治經濟因素無法關閉設施，這次是因爆發群聚感染，才有介入機會，後續將了解收容病患的社福身分、資源，並持續以健保給付治療，以利後續安置。