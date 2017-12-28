反擊陳菊！謝長廷為管碧玲叫屈 兩次參選都遭權勢壓制

2017-12-28 11:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長陳菊新書《花媽心內話》大爆黨內鬥爭祕辛，描述當年首次參選市長過程，尤其鎖定黨內謝系。駐日代表、前行政院長謝長廷今於臉書發文反擊，謝刻意提到，不只他，當時的總統（前總統陳水扁）及游錫堃（時任黨主席），基於勝選大戰略，都支持葉菊蘭。

謝更替自己子弟管碧玲抱屈，指管當年比陳菊還早表態，只是因為大家焦點放在葉菊蘭，管被邊緣化。直到陳菊堅持登記初選，確定無法徵召葉菊蘭，管碧玲登記初選還被拜託如勝出要留下可以徵召葉菊蘭出缐的空間。「講起來管碧玲當年在高雄勝選的大戰略下，也是萬般無奈的被協調者。」

謝更說，目前《內心話》仍繼續促銷販售，對正在參選的管碧玲也持續造成傷害。「管碧玲對高雄市有感情也有使命感，但2次參選都遭到權勢的壓制，12年前是為了配合整黨的勝選計劃，這次則是無辜遭受扭曲為派系棋子，令人同情，爰澄清一點事實，還她些微公道！」

明年高雄市長黨內初選，謝系背景參選者，除了管，還有趙天麟，謝一直未對支持哪一位表態，但藉由反擊陳菊新書，謝直指管2次參選都遭到權勢壓制，以「澄清一點事實」為名，在2017將結束前，盼「還管些微公道」。

謝認為，陳菊的《內心話》是個人主觀的感受，查對當年的紀錄，就會發現書中很多描述，與事實出入很大。而『內心話』以派系鬥爭為主軸看整個過程，扭曲民進黨當年背水一戰的整體策略，對葉和管的角色也有相當誤解。