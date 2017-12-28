國防報告書 藍智庫評有亮點也有缺憾

2017-12-28 11:29

〔記者林良昇／台北報導〕國防部公布今年度國防報告書，國民黨智庫國政基金會外交國防組召集人林郁方表示，國防報告書不該高估不對稱作戰效果，也未強調如何整飭軍紀、釐清國內軍品採購規範及中科院角色，「有亮點也有缺憾」。

國政基金會今舉行記者會討論今年度國防報告書，林郁方指出，蔡英文政府第一本國防報告書圖片豐富、印刷精美，但「有亮點也有缺憾」，而提到對美軍事採購、交流，有人會質疑是否介紹過清楚，讓中國能對美施壓。

林郁方提到，在美國多年要求下，國防部大力推動不對稱作戰，但不應誇大其功效，忽略傳統建軍；不對稱作戰確實能發揮效果，但歷史案例都是整體資源較多的那方獲勝，不對稱作戰可以延遲戰爭速度，打亂敵人作戰計畫，作戰應有創意，但不對稱作戰非戰爭全貌。

林郁方指出，國軍軍紀問題嚴重，包含之前清泉崗基地發生的毒品案，報告書並沒有強調要如何整飭軍紀；「慶富案」顯現國內軍品採購問題，報告書也無釐清；中科院改為行政法人，與民間企業合組公司，國防部如何管理等，都未在國防報告中詳述。

林郁方認為，不戰而屈人之兵才是上策，戰爭是政治的延伸，蔡英文總統若不要承認「九二共識」，應提出另一個說法跟中國坐下來談，發生戰爭的可能性才會降低。

國政基金會外交國防組顧問張競則質疑，國防報告書還未有英譯版，國防部是否有先跟行政院、外交部等單位提報，讓國安團隊可以跟美、日溝通？而國防報告書在西方的耶誕節連假公布並不妥，因美方無法在第一時間有回應。