部落學校年底熄燈 憂民族教育空窗期流失人才

2017-12-28 11:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕設置5年的原住民部落學校將於年底吹熄燈號，新規劃的原住民族教育中心又無法立即銜接，空窗期恐讓人才流失，全國所有的4所部落學校校長與職員們齊向立委鍾佳濱陳情，鍾佳濱允諾協助解決困境。

行政院原住民族委員會自102年起設置教育體制外的部落學校，補助原住民族團體設立部落學校招收原住民學生，利用寒暑假或課餘時間實施民族教育，但將於今年底結束，學校不知何去何從，立委鍾佳濱昨天（27日）邀請原住民委員會在屏東縣政府召開「部落學校轉型暨原住民族教育中心規劃說明會」。

原民會教育文化處長陳坤昇指出，部落學校非正規教育，無法定約束力，學生出席率與學習成效不佳，經檢討後將改變鼓勵原住民團體設置原住民族教育中心，原有部落學校轉型申請設立原住民族教育中心後，原有人力可優先聘用。

不過，因部落學校年底到期，原住民族教育中心必須等預算通過後才能開始受理申設，而明年度中央政府總預算尚卡在立法院未過關，宜蘭泰雅族南湖大山部落學校校長陳銘裕、布農族東群部落學校校長江聰明、卑南族花環部落學校校長林清美、排灣族大武山部落學校校長顏成仁擔心，新舊之間將有3個月空窗期，沒有薪資，讓已訓練好的人才流失。

來自台東、已高齡80歲的林清美指出，她因擔心卑南族語消失，導致族群滅絕，才投入經營部落學校，如今面對部落學校即將結束，人心惶惶。顏成仁表示，如果政府無法妥善處理好3個月空窗期問題，將生民怨。

鍾佳濱表示，立法院將於1月召開臨時會審107年度總預算，他將在院會爭取以附代決議方式，在新的計畫實施前，讓部落學校既有人力得以維持，以解決困境。