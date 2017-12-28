解決地方缺錢缺人 藍營諷賴揆抓錯方向

2017-12-28 11:02

〔記者施曉光／台北報導〕行政院長賴清德昨天在年終記者會宣示，由於非直轄市縣市面臨缺錢、缺人問題，明年將啟動研議行政區重劃，並提出「財政收支劃分法」修正案，國民黨文傳會副主委唐德明今在臉書，以「笨蛋，問題在經濟」為題，PO文諷刺賴揆抓錯方向。

唐德明表示，台灣現在的問題並不只是城鄉差距，而是整體經濟不振，餅根本不夠大，而且政府沒有能力把餅做大，台灣六都的競爭力並沒有比周邊國家的城市更強，因此不管是重劃行政區或修正「財政收支劃分法」，都只是挖東牆補西牆，頭痛醫頭、腳痛醫腳。

唐德明認為，台灣的餅已經不夠大了，執政黨還想要重劃行政區與修正「財政收支劃分法」，根本就是「二桃殺三士」，製造更多紛擾而已，一方面讓地方為爭資源搶破頭，一方面擁有資源的行政院則高高在上的分果子，從民進黨過去綁樁、酬庸的經驗來看，會有資源嚴重向民進黨執政縣市傾斜的憂慮。

他批評，民進黨取得執政權之後，因為沒有能力拚經濟，不斷把屠刀伸向在野黨與人民，不管是軍公教警消，還是廣大勞工，幾乎各行各業這一年來都不斷上街頭抗議，而一切一切的問題，都指向美國總統柯林頓當年的競選口號─「笨蛋，問題在經濟」，如果不能把經濟搞好，政府的任何作為都只是瞎折騰而已。