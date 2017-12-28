護照出包拔前任官 駐加代表龔中誠反擊：核定的是部長

2017-12-28 10:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部二代晶片護照誤植美國機場案，外交部懲處前後任領務局局長，遭拔官的前任領務局長、駐加拿大代表龔中誠對此喊冤，認為是「欲加之罪」；對於外交部稱他任內核定護照內頁，他直言何德何能核定，「真正核定的是外交部長」。龔中誠對此相當心寒，並表示不排除回台後退休。

為護照誤植案止血，外交部昨天宣布懲處前後任領局局長。現任領務局長陳華玉扛責下台並調職，前領務局局長、現任加拿大代表龔中誠則遭調離現職，將回外交部擔任辦事，陳華玉昨表示自己在前天晚上即自請處分；龔中誠則是在當地時間昨天凌晨時，接到外交部人事處主管電話「告知調職」，他事前全不知情，感到納悶、震驚，「像人在家中坐，大石頭砸進家裡」。

負責護照事務的領務局副局長蔡幼文昨日在記者會上說明，二代晶片護照自2015年開始研議發行事宜，護照內頁圖案在龔局長任內已定案。陳華玉去年9月接任局長職務後，主要是處理提升護照防偽功能的規劃。

但龔中誠對此不以為然，苦笑回應說，他到加拿大前根本還沒批准啟動此案，還沒發包、還沒要做，「欲加之罪合理嗎？」龔指出，首先說是他核定就不對，「我何德何能核定，二代晶片護照要不要做真正核定的是外交部長」。

而且他也根本沒有核定或定稿，他說明，相關事務是負責的組與督導的副局長處理，領務局也是事務單位，把處理意見往上呈核，「我怎麼定？講這話的人沒有良心」。

龔中誠認為，這樣的懲處「不分青紅皂白」，令人寒心。龔預定於明年2月回台，不排除回台後退休，「公務員幹了30幾年，無欲則剛」。

龔中誠於領務局長任內推動電子簽證事務，開放刷卡付規費、是第一個推動的機關，也與各部會協調民眾辦理護照場地，最終使領務局一樓大廳開放，紓解壅塞人潮，建樹不少。

涉外人士批評，我與友邦巴拿馬斷交時，前腳才離開巴拿馬的大使回台高升次長，我卻與巴拿馬無預警斷交，該次長都沒遭到這種程度的懲處，就此標準來看護照案，直接拔除一年多的前任官，相當不符比例原則。