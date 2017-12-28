將官晉升 總統：政府支持國軍、繼續改革

2017-12-28 10:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今上午在國防部長馮世寬等人陪同下，到三軍軍官俱樂部主持將官晉升典禮，總統表示，今年國軍執行「漢光33號實兵演練」等演訓、資通電軍指揮部等單位一一就位，亦增加6項加給、改善國軍工作環境等，她要向國軍和社會大眾宣示，政府非常支持國軍，推動國防事務改革的方向非常堅定。

以下為 蔡總統致詞：

今天是107年上半年的陸海空軍將官晉任典禮，現在，我要請各位回想投身軍旅以來，一路走來的酸甜苦辣，還有在這個過程中，家人給各位的支持跟鼓勵，今天，是各位 軍旅生涯中的光榮時刻，也是對家人感恩、感謝的重要時刻。

各位都是國軍的骨幹、最重要的領導幹部，今天能夠晉升，代表著你們在每一個崗位上，一路走來的付出，戮力於戰訓本務的努力，得到部隊最大的肯定，在這裡，我以三軍統帥的身分，向你們道賀，也要代表國家，向你們表達誠摯的感謝。

2017年即將進入尾聲，這一年以來，國軍不只順利執行「漢光33號實兵演練」、以及 「政軍兵推」等各項重要演訓任務，另外 包括資通電軍指揮部、空軍「P-3C反潛機」、 以及「防空暨飛彈指揮部」也都一一成軍就位。

除了官士兵弟兄姐妹在戰訓本務上有優秀表現，國防部也非常努力，持續推動國防改革。

今年我們增加了「國軍戰航管勤務」等六項加給，其他，像是改善國軍的工作環境、 部隊的營舍整建、以及裝備更新，還有攸關國家安全的重要基礎，我們的國防自主發展等重大工作，也都在全力進行中。

我要在這裡，向所有同仁和社會大眾宣示，政府非常支持國軍，推動國防事務改革的方向 非常堅定，我們充滿決心、前進不懈！

國家寧可百年無戰事，不可一日無戰備。 這段時間以來，中國大陸在東亞區域頻繁的軍事動態，已經一定程度影響了區域的 安全穩定。而我國一直是區域中，安全穩定的貢獻者，因此，國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全及區域和平穩定。

今天是各位榮耀的日子，請大家回去，好好和家人分享這份榮耀。但是，各位身上的責任又更加重大了，接下來國家的安全，還要仰仗各位將軍，謝謝你們，繼續加油。

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