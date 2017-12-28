將官晉升 總統︰國軍應嚴密監控中國動態

2017-12-28 10:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文、國防部長馮世寬今日上午主持將官晉升典禮，值得注意的是，由於中國軍機頻接近台灣，蔡英文致詞時提及，這段時間以來，中國在東亞軍事動態，已一定程度影響區域安全穩定，我國一直在區域中扮演安全穩定貢獻者，國軍應時刻嚴密監控中國動態。馮也說，無論任何困難，國軍都會用行動保衛國家、捍衛人民。

蔡英文稍早表示，她以三軍統帥身份向各位晉升人員道賀，並代表國家表達誠摯感謝，今年即將進入尾聲，這一年以來，國軍不只執行漢光33號演習、政軍兵推等重要演訓任務，另包括資通電軍指揮部，P-3C反潛機、防空指揮部一一成軍，除官兵有優秀表現，國防部亦努力爭取改革，爭取六項加給，並改善國軍環境、營社整建、裝備更新等工作，國安基礎都在國防自主發展的重大工作之下，全力進行之中

蔡英文表示，國家寧可百年無戰事，不可一日無戰備，這段時間以來，中國在東亞軍事動態，已一定程度影響區域安全穩定，我國一直在區域中扮演安全穩定貢獻者，國軍應時刻嚴密監控中國動態，並適時採取必要措施，才能維持國家安全和區域穩定。

馮世寬稍早也表示，近期有一位智庫人士拜訪他，詢問他關於中國軍機遠海長航訓練，並說我國是自由民主國家，人民有知情權，以後是否已不再發布？馮說，他回答，國防部和國安機制有相關合作，如有狀況會立即反應、告知民眾，無論任何困難，都會用行動保護國家、捍衛人民。

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