拔甲碎骨... 最大白色恐怖案 鹿窟事件65週年

鹿窟事件為一九五○年代台灣最大白色恐怖事件。圖為鹿窟事件紀念碑文。（資料照）

2017-12-28 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕今年10月，監察委員高鳳仙、楊美鈴公布白色恐怖最大政治事件：鹿窟事件的調查報告，今天是鹿窟事件65週年，監察院將舉辦村民見面會，監察院長張博雅也會出席致詞。

《中央社》報導，今天是鹿窟事件65週年，鹿窟、玉桂嶺及曉基地的受害者及家屬約30多人將出席參加村民見面會。監委高鳳仙希望相關單位能建立紀念館或園區，記取歷史教訓。高鳳仙說，有村民很希望彼此見個面，但也有人因為心裡創傷不想出面，「覺得不安全」。

高鳳仙、楊美鈴報告指出，鹿窟事件被認為是西元1950年代白色恐怖時期最大的政治案件，被逮捕及審判人數眾多，賠償金額也最高。高鳳仙、楊美鈴報告表示，38年9月間，陳本江及陳通和兄弟奉共產黨在台最高領導人蔡孝乾之命，於鹿窟地區建立基地及成立「北區武裝委員會」，40年底或41年間，鹿窟基地改組為「台灣人民武裝保衛隊」。

報告表示，自41年12月28日夜間起，國防部派軍隊3800餘人至10000餘人，對鹿窟山區展開圍捕，共逮捕及訊問896人，由保密局於光明寺訊問，至42年1月19日撤離。許多村民控訴，在此期間，村民遭拘留於光明寺狹小空間內，不少人被嚴重刑求，軍隊恣意搜刮村民財產等，然因無官方紀錄而無從依法獲得賠償或補償。

刑求過程相當殘酷，報告揭露，保密局於調查過程中，對許多村民刑求，以木棍、竹棍、藤條、扁擔或槍托毆打、用鋼筆夾手、用針刺指甲、用夾子拔指甲、灌水、倒吊，有人被打到吐血或昏倒，有人因骨頭錯位而終生殘廢，有人被打到骨頭破碎而發瘋，其中更有人於釋放後自殺。

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