中國購房還沒過戶？ 李全教想出境又被法官打臉

2017-12-27 23:27

〔記者王捷／台南報導〕台南巿議會前議長李全教涉賄選，台南高分院今年判有期徒刑3年6月，褫奪公權5年並限制出境，但李交保後，提出聲請解除限制出境或同意暫時出境，因為要帶團到中國宣傳虱目魚，遭到法官駁回；這個月李全教又提出解除出境聲請，這次的理由是，因為他在中國買預售屋，如果明年1月底沒辦理過戶，房屋就會被沒收，但高分院再次駁回，因為購屋一事無從查證。

今年2月李全教賄選案二審宣判，但事隔1個月李全教以長期媒合「兩岸虱目魚契作」為由，計畫帶團到中國爭取訂單，向高等法院台南分院聲請解除限制出境或同意暫時出境，當時法官認為，李遭判刑3年6個月，恐怕會滯留在中國，有不歸之虞，所以駁回聲請。

李全教為了出境，當時提供多名市議員及立委簽署辭職書供擔保，還提出某企業林姓董事長為保證人，及其上億元資產擔任聲請人，願負擔交通、食宿，由法院指定法警隨同前往、監控，法院仍認為，為了案件進行順利，有繼續限制出境的必要。

李全教賄選案目前還在最高法院審理中，但這個月李全教再次提出聲請，希望能解除出境限制。李全教這次聲請理由，是5年前在中國福建省平潭，購買海峽如意城房屋預售屋，賣出人向李全教通知，要明年1月底若不持有效台胞證辦理過戶，逾期過戶房屋將遭沒收。

由於李全教的台胞證及護照均到期失效，且申請台胞證須出具6個月以上有效護照，又因遭限制出境，所以向法院聲請在12月25日到明年1月25日止，暫時解除限制出境。

雖然李全教提出了購屋證明，但這些合約證據未依法經海基會辦理文書驗證，讓法院無從查證，因此法院對這次李全教提出的聲請駁回。