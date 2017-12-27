地方缺人缺錢 賴揆宣示啟動行政區重劃、修財劃法

行政院長賴清德（左）在年終記者會表示，明年將啟動研議台灣行政區重劃，並提出行政院版的「財政收支劃分法修正草案」。（記者劉信德攝）

2017-12-27 12:11

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣不少非直轄市的縣市長期叫窮，且面臨人才流失，行政院長賴清德今天宣示明年將啟動研議台灣行政區重劃，並提出行政院版的「財政收支劃分法修正草案」，他說，自己下鄉從離島、中部、南部一直往北走，深深覺得，非直轄市縣市缺人缺錢，人才不斷流失，這個問題行政院一定要正視。

賴揆今天在年終記者會上表明，明年開始行政院會審慎開始討論行政區重劃的問題，解決直轄市與非直轄市同一職務不同職等的問題，例如台南市科長9職等，嘉義縣副處長9職等，科長才8職等，人才會跑到直轄市。

他說，非直轄市的問題非常嚴重，以目前地方制度的規劃，沒人沒錢，問題長期存在，因此要開始規劃修財劃法，希望明年有機會提出政院版本，與立院討論，重啟行政區重劃。

賴揆說，再來是「地方創生」，將由地方社團提出補助申請計劃，發展地方的經濟，讓年輕人才可能回到故鄉。

賴清德表示，年輕人一輩子努力，年紀大了總希望含飴弄孫，現在的狀況卻是背道而馳，平常在外打拚，過年過節恐怕還沒辦法回來，現在考慮三方向，財劃法希望明年擬草案進行討論，第二是行政區重劃，解決同職不同職等問題，第三就是為地方留才。