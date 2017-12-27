礦權展限討論 立委林淑芬、邱議瑩激烈口角

民進黨立委林淑芬、邱議瑩發生激烈口角，經濟部次長王美花也被燒到。（記者蘇芳禾攝）

2017-12-27 11:44

〔記者蘇芳禾／台北報導〕齊柏林導演過世半年，國人關注涉及採礦權責的礦業法修訂。立法院經濟委員會今天繼續審查礦業法修正草案，討論到礦權展限是否重新核定礦業用地時，民進黨立委林淑芬、邱議瑩發生激烈口角，經濟部次長王美花也被燒到。林淑芬嗆經濟部說法與業者一模一樣，邱議瑩則怒嗆林淑芬「大家都在改革，不是只有你在改革」、「你和環團站在一起羞辱本黨委員什麼意思！」

紀錄片《看見台灣》導演齊柏林過世半年，激發國人關注業者礦權展限及《礦業法》修法問題，網路上連署要求撤銷亞泥展延案突破十多萬人。立法院經濟委員會今天繼續審查礦業法修正草案，並進入到條文「深水區」，針對礦權展限是否重新核定礦業用地時，林淑芬主張舊礦權展限，仍需重新核定礦業用地。民進黨立委高志鵬也認為，行政院版本要把相關規定鬆綁，我覺得是「倒退嚕」，是倒退的立法。

列席的經濟部次長王美花說，按照現行的礦業法，業者在開採礦時，每年都要做好水土保持與環境維護，因此，礦權展限，要再重新核定礦業用地，這樣的目的是什麼？經濟部礦務局每年都有檢查，大家應該就事論事的來討論。

召委蘇治芬見氣氛凝重，宣布休息十分鐘。

林淑芬則繼續提高音量不滿表示，照王美花的講法，廠商每年都會做好水保、相信業者會自律，這樣子也不用環評或做礦業用地核定的審查了。林淑芬認為，至少也要讓這些這些把台灣山林破壞殆盡的業者，至少做一次環評吧？

林淑芬說，今天的修法若按照經濟部的版本，只有新礦要申請時，用從嚴的標準去管制，舊礦權的展限全部放水。「不是不讓業者採礦，不過就是希望舊業者取得土地所有權人同意，不過就是要確定是不是一級環境敏感區，這有什麼好害怕？」這法律是要改革的，不是要護航舊礦權業者！經濟部說每年都有做水保，這講法跟亞泥一模一樣。

邱議瑩嗆林淑芬說，大家都在改革，不是只有你在改革，「我審到十二點坐十二天，只有你有嗎？」妳和環團站在一起羞辱本黨委員是什麼意思，不想講妳還這樣！

「委員自己要接受公評」，林淑芬接著說，敢做出護航法案，還敢做不敢當，今天業者發動立法院總溝通，連她都接到電話，她也嗆經濟部次長王美花，「不要以為先生是顧立雄就這樣」。

邱議瑩則邊收拾東西邊回嗆說，審了就是護航，對不起我們走了，讓妳慢慢審。