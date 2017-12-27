台美「大港計畫」11年有成 退運48只輻射超標貨櫃

2017-12-27 11:42

〔記者洪定宏／高雄報導〕美國於2006年與台灣簽訂「大港計畫」（Megaport Initiative），合作建置輻射偵測設備，11年來共偵測近2900萬只貨櫃，其中468只的輻射量超過0.2微西弗，通報原子能委員會審查後，48只不准進口、立刻退運，保障國人健康。

以今年為例，截至11月的偵測數近170萬只貨櫃，通報原能會27只，不准進口並退運3只（來自加拿大、越南及香港的廢不鏽鋼），比過去10年平均每年4.5只，減少1.5只，達到警告的嚇阻作用，成功為國人的邊境輻射安全把關。

財政部關務署高雄關強調，雖然48只輻射超標貨櫃，佔總偵測量的比例很低，但輻射影響人體健康甚鉅，就算僅有1只入境台灣，恐將造成無謂困擾，因此台灣的成果深受美國及韓國等參訪團肯定。

高雄關指出，貨櫃進港後，先利用大型機具偵測，若有輻射反應，再以手持工具，靠近貨櫃偵測，如果超過零點二微西弗，就通報原子能委員會審查，由原能會決定是否退運。裁定退運的貨櫃不打開，直接退運，至今主要為廢金屬、廢塑膠及機械設備。

「大港計畫」原意在偵測進、出口及轉口貨櫃是否藏匿核子武器，或可用來製成核子武器的非法核物質，以防止恐怖攻擊活動；美方不定期派遣專家來台，強化高雄關的輻射偵測警報判讀能力、風險因子篩選、建置輻射物質及國際案例資料庫等事項，並指導儀器簡易維修及故障排除知能。

今年進行設備汰換升級後，大幅提升偵測效能，並於高雄關中央監控站建置現代化辦公室，利用監控軟體即時監控。

由於「大港計畫」績效卓著，單是今年就有美國國會助理訪問團、美國眾議員代表團、美國在台協會、美國邊境保護局代表團及韓國海關來訪，肯定輻射偵測專業能力。