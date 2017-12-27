唐鳳視訊參與聯合國會議 國台辦氣炸嗆：蚍蜉撼樹

唐鳳日前透過視訊手段，參與聯合國的網際網路治理論壇，可以說突破中華民國護照進不去歐洲總部的限制，引發中國強烈不滿。（資料照，記者李容萍攝）

2017-12-27 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員唐鳳上週透過視訊參與聯合國會議，令中國怒不可遏，不但席間中國代表三度抗議，中國國台辦今天（27日）也嗆：「島內自娛自嗨，實際上有如蚍蜉撼樹，絲毫動搖不了國際社會的一個中國格局。」

唐鳳21日晚間透過遠程出席機器人，以視訊方式參與聯合國在瑞士日內瓦召開的網際網路治理論壇（IGF），分享台灣數位發展經驗，可以說突破中華民國護照進不去歐洲總部的限制，中國代表當場三度發言抗議，遭會議主持人以IGF「只談政策，不談政治」駁斥，瑞典外交部長也重申，瑞典對協助台灣有意義且不以國家身分參與各項國際組織做法持支持立場，願續支持台灣參與飛安等領域專家會議。

綜合中國媒體報導，中國外交部發言人華春瑩25日在例行記者會上再次重申，台灣參與國際組織活動必須遵照「一中」原則，對於外國支持台灣的立場也跳腳：「台灣問題是中國的內政，中方堅決反對其他國家在此問題上說三道四。」

今（27日）國台辦發言人安峰山也在記者會上嗆聲，宣稱：「台灣以這種不正常的手段，挑釁國際社會普遍奉行的一個中國原則」，痛批台灣內部自嗨，實際上有如「蚍蜉撼樹」，撼動不了國際社會的「一個中國」格局。

唐鳳此次成功出席IGF，對於是否會再用類似手段突破中國封鎖，而出席國際會議和活動，唐鳳指出，透過網路連結參加全球活動不受限時差、空間，也有節能減碳的效果，他認為「只要發揮創新精神，台北就可以連結日內瓦，矽谷也可以連結桃園」。