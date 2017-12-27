青年台鐵車長猝死 國民黨團籲賴揆勿成過勞死幫兇

2017-12-27 10:47

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台鐵37歲張姓車長猝逝，再度引發國人關注過勞議題。立法院國民黨團痛批，還要發生多少遺憾，民進黨政府才願面對「勞基法」是修惡？呼籲行政院退回修法草案，勿讓院長賴清德成為過勞死的幫兇。

台鐵張姓車長日前於家中猝逝，據台鐵員工透露，張員生前長期睡眠不足，且要照顧中風的母親，自身也患有高血壓，因體力不堪負荷勤務，張員曾向主管提出調離乘務工作，但未獲准。

國民黨團首席副書記長李彥秀痛批，還要發生多少遺憾，民進黨才願面對「勞基法」是修惡？去年討論台鐵班表，最大阻力卻來自鐵路局，若政府帶頭當慣老闆，各事業單位都站在勞工對立面，如何能期待民間企業？

李彥秀呼籲，一月將討論「勞基法部分條文修正草案」其中夾帶「放寬七休一」、「輪班間隔縮短」等，為避免再生憾事，黨團嚴正反對行政院提出之「勞基法」修法版本，呼籲行政院退回修法，民進黨勿再漠視。

黨團一例一休小組召集人蔣萬安指出，行政院以似是而非說法，說當時沒訂定實施日期，因此要開例外後門，才能落實輪班間隔11小時，這是顛倒是非。他強調，去年修法沒訂實施日期，是為讓輪班行業有時間調整。

蔣萬安說，遊覽車司機陳俊男、客運司機鄭志明、全聯員工羅玉芬以及台鐵的張姓車長，都是在行政院所言「不會發生的極端班表」下過世，這些都是勞工面臨的現實。

他呼籲，勞動部應盡快公佈11月時說的「受雇者勞動條件意見調查」結果，也請民進黨政府勿強行通過此修法，別讓賴清德院長成為過勞死的幫兇。