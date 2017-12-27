點名前一銀總座周伯蕉 黃國昌爆去年經手28億聯貸案也出包

立委黃國昌（左）今再就公股銀行管理質詢財政部長許虞哲（右）。（圖擷取自國會online2 APP）

2017-12-27 10:45

〔記者吳佳蓉／台北報導〕時代力量立委黃國昌今於財委會再爆，前一銀總經理周伯蕉，在職期間，不僅慶富聯貸案出事，去年夏天核貸的一筆28億聯貸案，今年也陸續跳票出問題，要求財政部進一步了解、咎責。

立法院財委會今審查財政部國庫署、國產署及中央銀行股息紅利繳庫預算，並邀請財政部長許虞哲備詢。

黃國昌於質詢時指出，對於聯貸案咎責，他曾點名多位當時公股高層應負起責任，但財政部至今僅確定將解任其中1位（蕭長瑞），對其他人卻未有進一步咎責行動，質疑等本會期財委會於本週結束後，是不是打算就這樣混過去。

黃國昌點名，其中前一銀總經理周伯蕉，除慶富聯貸案出事，去年夏天也曾經手一件28億聯貸案出問題，恐成下一個潛在地雷。

黃國昌指出，周在總經理任內，曾通過台灣一間企業聯貸案，結果今年連續跳票，追查該公司，原來2015年在美國就曾以關係企業Ruby Metals公司名義，向一銀洛杉磯分行申請聯貸，結果被打槍。該企業在中國佛山市的關係分公司，去年也遭法拍，今年被處分。

他質疑，這樣的公司，為何在國內能順利拿到一銀28億聯貸，要求財政部進一步了解核貸過程是否有缺失。此外，也要求財政部，即使會期結束後，也應積極進行慶富聯貸案咎責，訂出檢討時程，一定要給國人一個交代。

財政部長許虞哲回應，公股銀行聯貸並不會上報財政部，允諾後續會進一步了解。