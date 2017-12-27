成功嶺闖哨事件 役政署長林國演請辭獲准

內政部長葉俊榮表示，林國演向他表達辭意，他也同意，並希望林轉任參事，並將由另一位部內的參事接任署長。（記者黃耀徵攝）

2017-12-27 09:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部役政署署長林國演及其座車駕駛，日前經過陸軍104旅哨口時爆發衝突。內政部長葉俊榮表示，林今早向他表達辭意，他也同意，並希望林轉任參事，並將由另一位部內的參事接任署長。

林國演及其座車駕駛日前前往陸軍104旅位於成功嶺營區，但在通過哨口時，衛兵要求檢查證件，駕駛也與哨兵發生口角衝突，甚至辱罵哨兵「吃狗屎」；事後輿論發酵，林昨日與駕駛帶著水果禮盒、飲料，前往104旅致歉。

葉俊榮今出席立法院內政委員會，並接受媒體訪問。葉俊榮說，內政部、國防部皆是政府重要部會，平時有相當多需要互相協勤之處，林署長今早有到辦公室找他，對此表示歉意，並提出希望離開役政署署長一職。

葉俊榮說，對此，他當場告訴林國演處理此事確有一些要改進之處，督促林處理此事要更注意，並同意林辭職；為借重林的役政專長，希望林在內政部繼續擔任參事，他也將派任職務內容相關的參事接任役政署長。

媒體問為何批准辭職，葉俊榮回應，過程中不論是駕駛或誰說的話，他都非常期待林署長能當場阻止駕駛說這些，以表現署長對國軍執勤時的尊重；對於役政署及104旅哨口進出的議題，未來雙方會繼續協調。

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