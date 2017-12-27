被搜索7天後 王炳忠透露「還不敢一個人睡覺」

2017-12-27 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕新黨發言人王炳忠19日被檢調搜索、並以證人身分約談，引發各界討論，王炳忠昨日表示，現在仍然不敢一個人睡覺。

根據《ETNEWS》報導，王炳忠回憶，19日清晨被警調持票搜索，當下的確蠻害怕，連續18小時的訊問依然歷歷在目；王炳忠更批評，檢調說他是證人，卻恐嚇他若不配合前往到案作證，就會有上銬可能性。

王炳忠說，7天一晃眼就過去了，但直至昨夜，自己仍然不敢一個人睡覺，每當要離開黨部、準備回家時，都會馬上與父親聯繫，請他陪著自己一起過夜。