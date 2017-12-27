中廣案》打臉趙少康說法！ 週刊爆：朱立倫岳父出價比他高

週刊報導，汪海清當庭提供高育仁買中廣股權的報價單，兩次加起來金額是15億元，比趙少康取得全部股權的10億元還高出5億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-12-27 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署追查中廣案，中廣董事長趙少康強調自己當年是出價最高的買家，不過週刊報導，檢方密訊中投總經理汪海清，他提供新北市長朱立倫岳父高育仁的報價單給檢方，高育仁的價格甚至出比趙少康的10億元多了5億元的價格，這也打臉趙少康的說法。

《鏡週刊》報導，趙少康指出，余建新當時只出5億多元，他自己則出10億元，前省議會議長高育仁對中廣的媒體部分只出8.5億元，另外的6.5億元是買中廣土地，他以最高出價會不合理嗎？早知道買下中廣會這麼麻煩，就不買了，自己根本是受害者，以後再有任何不實言論、誹謗造謠，講一個告一個，絕不寬貸。

報導指出，北檢已掌握證據，可打臉趙少康，汪海清當庭提供高育仁買中廣股權的報價單，雖然分2次，但一次是針對設備估價，一次則是關於頻道，加起來金額是15億元，比趙少康同樣取得全部股權的10億元還高出5億元。

趙少康特助對此回應，當初高育仁對中廣的媒體部份及發射用地共報價15億元，趙少康對媒體報價是10億元，若再加上土地則是16.5億元，還是出價最高的人，這筆交易並沒有賤價轉讓的問題。