美國推健保無共識 學者投書《紐時》：應向台灣學習！

《紐約時報》昨天報導台灣健保，文中認為美國應該參考台灣經驗和完善的健保系統。（圖擷自《紐約時報》）

2017-12-27 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國健保難以推行，朝野雙方意見紛歧嚴重，《紐約時報》昨天報導台灣健保，文中認為美國應該參考台灣經驗和完善的健保系統，「對一個相較之下在健保體系花費較少的國家來說，台灣確實達成了很多目標。」

美國印第安納大學醫學系教授卡羅爾（Aaron E. Carroll）投書《紐時》，以「躍升為單一支付者模式（Single-Payer）：台灣可教我們的事」為題撰文，提到25年前台灣健保仍不完善，直到1995年3月起制度完全改變。

卡羅爾指出，台灣請哈佛經濟學家蕭慶倫（William Hsiao）擔任全民健保總顧問，集結各國學者的意見和不同國家健保體系比較後，最終決定台灣全民健保的制度。卡羅爾進一步強調，台灣的健保涵蓋層面廣，比美國的Medicare醫保體系還全面。

卡羅爾認為，「對一個相較之下在健保體系花費較少的國家來說，台灣確實達成了很多目標。」不過他坦言，用台灣和美國比有點不合比例，但台灣比很多美國州政府都大，事實上可以借鏡台灣經驗。

他也表示，台灣重建健保體系的野心值得美國學習，台灣只花了5年計畫、2年推動立法就完成此事，遠比美國推行平價醫療的時間少了許多。