法官判決書批「功德說」 律師：一則喜一則憂

2017-12-26 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕桃園地院法官毛松廷審判一起勞資糾紛民事案件，勞工因長期超時工作而失能，法官判資方要賠償835萬元，並於判決書中否定賴清德行政院長「功德說」，且自認為「我非恐龍」，黃帝穎律師對此表示，「一則喜一則憂」。

黃帝穎表示，毛松廷法官將恐龍法官引以為戒，傾聽社會聲音且注意時局動態，對執政當局政策進行批判，做出值得被尊重的言論與思想，固然令人為喜，但如此的時政評論，寫在判決書中，「難免讓人有公器私用的質疑」。

黃帝穎認為，司法判決宜嚴謹，時政評論與該案沒有直接的關聯性，卻在判決理由中提出，「就像在判決書寫『心得文』」，法官對於政府的政策評論，最好還是透過投書來發聲，以避免發生爭議。

桃園地院毛松廷法官審理萬泰科技公司、51歲何姓前技術人員的民事案件，該男自2014年9月26日迄2015年2月5日止，共4個多月的時間，加班的時數每月都超出勞基法所訂之46小時，2月5日當晚於工作崗位上中風，手術後失能，需全天看護照顧。

毛松廷認為，雖然萬泰科技公司出示何男所簽之「自願超時加班同意書」，但依經驗法則，遂難認定何男自願簽署，又毛自揭「本法官非一般鄉民謔稱之恐龍，亦不像行政院賴院長、勞動部林部長昧於基層勞動處境，而異於常人地一廂情願輕信勞資協議之談判自由（加班作功德？）」，故判萬泰科技公司需賠償835萬元。

時代力量黃國昌立委對此，在臉書上讚揚毛的判決犀利，但民進黨鄭運鵬立委卻指出，「會在判決書上『教忠教孝』的法官，通常不是好法官，都是『好主觀』！」，許多網友則表示，勞基法衍生的問題有待立委處理，才可徹底解決勞工過勞問題。

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