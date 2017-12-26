立院三讀 高鐵局鐵工局合併設鐵道局

立法院院會今天上午三讀通過「交通部鐵道局組織法」，將高速鐵路工程局（高鐵局）與鐵路改建工程局（鐵工局）整併，設立交通部鐵道局。圖為高鐵。（資料照，記者黃鐘山攝）

2017-12-26 21:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院院會今天上午三讀通過「交通部鐵道局組織法」，將高速鐵路工程局（高鐵局）與鐵路改建工程局（鐵工局）整併，設立交通部鐵道局。

立法院司法及交通委員會於今年3月時，初審通過「交通部鐵道局組織法草案」。交通部次長范植谷當時報告時表示，現行高鐵局負責高鐵及捷運系統建設計畫、各類鐵路營運監理、高鐵及捷運之車站特定區開發等事宜；鐵工局則負責鐵路改建工程。范植谷說，為落實發展大眾運輸政策，健全鐵道運輸發展，檢討後盼整併高鐵局及鐵工局，成立交通部鐵道局。

立法院院會今天上午處理此案。民進黨立委尤美女發言表示，為落實大眾運輸發展政策，健全鐵道發展，支持合併高鐵局與鐵工局。國民黨立委徐榛蔚則發言批評政府沒有全盤的組織改造規劃，卻到處增加新機關且母法交通部組織法都還沒修訂，就要貿然通過組改子法，完全失去組織改造意義。

全案經表決，按審查會條文三讀通過。根據三讀條文，交通部為辦理鐵路、大眾捷運與其他鐵道運輸系統的工程建設及監督管理等相關業務，特設鐵道局。鐵道局掌理鐵道系統計畫研擬、運務與財務規劃、技術研發交流與國際合作或輸出、民間參與策劃及環境保護，以及各鐵道系統之土木、結構、軌道、建築、景觀與水土保持等工程的規畫、設計、施作及監督，還有各鐵道系統的用地規畫、用地取得，與高速鐵路、大眾捷運、輕軌系統的路權管理、土地開發、經營管理、資產及處分等相關事宜。

另，該法案一併通過一項附帶決議，是關於原高鐵局及鐵工局的派遣人員，因非經國家考試任用，未具公務人員身分，原先因為其無身分保障，待遇較一般公務員為高。但組織調整後，派遣人員得繼續任職，相當於在常設法制化機關任職，依公務人員任用法之相關規定已有身分保障，故其待遇型態不應反較正式公務人員高。