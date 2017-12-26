護照設計搞烏龍 外交部道歉：一個月後重新發行

領事局副局長蔡幼文說明，第二代晶片護照已要求重印，希望一個月後重新發行。（記者朱沛雄攝）

2017-12-26 20:00

首次上稿 19:50

更新時間 20:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部發行新版晶片護照，但內頁卻出現與美國杜勒斯機場極雷同的照片，引發爭議。外交部晚間召開記者會表達歉意，領務局副局長蔡幼文說明，因合作廠商中央印製廠在設計圖稿時，誤採網路上標示為桃機的杜勒斯機場圖，才會造成看起來就像杜勒斯。蔡幼文並說，已要求中央印製廠抽換那兩頁並重新印製，希望在一個月後重新發行。

外交部發行新版護照卻出現極似「美國杜勒斯機場」的內頁，外交部今天晚間召開記者會說明此案。外交部發言人李憲章首先表示，外交部對護照內頁誤植表達歉意，同時也對指出此事的國人的細心和熱心，特別表示感謝。

蔡幼文說明，第二代晶片護照內頁圖案由中央印製廠負責圖稿設計，為介紹台灣風土民情，原則上參採交通部觀光局圖庫照片，但為了整體構圖美觀，並非完全依照原圖繪製，而是擷取需要元素，由美工人員手工繪製意象圖。

蔡幼文進一步說，今天經與中央印製廠聯繫，才了解設計人員的底圖是使用自己拍攝的第一航廈舊照片，手繪時為使機場意象完整，參考網路上標示為桃園機場的照片，加入塔台圖案與飛機等元素，並調整底圖中建築物的線條，使其更流動、美觀，才會造成內頁看起來就像杜勒斯機場。

新版護照全部重印 已發出285本可免費更換

至於後續的應處方式，蔡幼文說，目前印製20萬份新版護照，已經要求中央印製廠抽換問題頁面並重新印製，希望在一個月以後重新發行，新護照印出前，不會再發行這版護照，「等同第二代護照延後發行」。而因昨天才開始發行，現在僅發出285份特急件新版護照，領務局將通知民眾免費更換，也表示歉意。

領務局強調，現行護照有安全存量，會繼續發行第一代晶片護照，「不會領不到」。以後會特別注意類似情形，繼續秉持為民服務理念，改善國人簽證待遇，提升我國護照的安全性與國際公信力。但對此次烏龍的損失成本，蔡幼文說原則上由中央印製廠吸收成本，但細節還需進一步確認。

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