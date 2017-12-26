護照設計搞烏龍 外交部道歉：一個月後重新發行

領事局副局長蔡幼文說明，第二代晶片護照已要求重印，希望一個月後重新發行。（記者朱沛雄攝）

2017-12-26 20:00

首次上稿 19:50
更新時間 20:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部發行新版晶片護照，但內頁卻出現與美國杜勒斯機場極雷同的照片，引發爭議。外交部晚間召開記者會表達歉意，領務局副局長蔡幼文說明，因合作廠商中央印製廠在設計圖稿時，誤採網路上標示為桃機的杜勒斯機場圖，才會造成看起來就像杜勒斯。蔡幼文並說，已要求中央印製廠抽換那兩頁並重新印製，希望在一個月後重新發行。

外交部發行新版護照卻出現極似「美國杜勒斯機場」的內頁，外交部今天晚間召開記者會說明此案。外交部發言人李憲章首先表示，外交部對護照內頁誤植表達歉意，同時也對指出此事的國人的細心和熱心，特別表示感謝。

蔡幼文說明，第二代晶片護照內頁圖案由中央印製廠負責圖稿設計，為介紹台灣風土民情，原則上參採交通部觀光局圖庫照片，但為了整體構圖美觀，並非完全依照原圖繪製，而是擷取需要元素，由美工人員手工繪製意象圖。

蔡幼文進一步說，今天經與中央印製廠聯繫，才了解設計人員的底圖是使用自己拍攝的第一航廈舊照片，手繪時為使機場意象完整，參考網路上標示為桃園機場的照片，加入塔台圖案與飛機等元素，並調整底圖中建築物的線條，使其更流動、美觀，才會造成內頁看起來就像杜勒斯機場。

新版護照全部重印 已發出285本可免費更換

至於後續的應處方式，蔡幼文說，目前印製20萬份新版護照，已經要求中央印製廠抽換問題頁面並重新印製，希望在一個月以後重新發行，新護照印出前，不會再發行這版護照，「等同第二代護照延後發行」。而因昨天才開始發行，現在僅發出285份特急件新版護照，領務局將通知民眾免費更換，也表示歉意。

領務局強調，現行護照有安全存量，會繼續發行第一代晶片護照，「不會領不到」。以後會特別注意類似情形，繼續秉持為民服務理念，改善國人簽證待遇，提升我國護照的安全性與國際公信力。但對此次烏龍的損失成本，蔡幼文說原則上由中央印製廠吸收成本，但細節還需進一步確認。

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  • 領事局副局長蔡幼文（左起）、外交部發言人李憲章、領事事務局護照行政組組長王北平說明第二代晶片護照內頁機場圖案事件。（記者朱沛雄攝）

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