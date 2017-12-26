因應川普政策 小英：基本立場「追求最大化自由貿易」

蔡英文總統今天召集國家安全會議「對外經貿戰略會談」，強調面對全球貿易及區域整合新情勢，要以「追求最大化自由貿易」作為基本立場。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-12-26 19:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在今天召集國安會與行政院各相關部會，召開國家安全會議「對外經貿戰略會談」會議。針對亞太新情勢與美國川普政府的新經貿政策，蔡英文裁示指出，我國是高度開放的經濟體，面對全球貿易及區域整合新情勢，我們要以「追求最大化自由貿易」作為基本立場，無論是雙邊或區域多邊貿易談判，只要符合互惠公平原則，都應該予以支持並積極參與。

出席這項會議的包括行政院長賴清德，總統府秘書長吳釗燮，國安會秘書長嚴德發、外交部長李大維、國安局長彭勝竹、行政院政務委員鄧振中、國發會主委陳美伶、陸委會主委張小月等。

會中針對「亞太新情勢及川普經貿政策之影響與因應」等議題進行討論，蔡英文裁示：

一、亞太新情勢及川普總統最新經貿政策包括美國稅改及貿易政策，對全球以及區域的發展與經濟版圖重劃，都有廣泛而深遠的影響，從而對台灣未來發展與台美中關係都將帶來變數。國安會應會同政府相關部門加強情勢掌握及綜合分析與研判，並確實做好衝擊影響評估，以作為相關決策的依據。

二、我國是高度開放的經濟體，面對全球貿易及區域整合新情勢，我們要以「追求最大化自由貿易」作為基本立場，無論是雙邊或區域多邊貿易談判，只要符合互惠公平原則，都應該予以支持並積極參與。相關機關也要積極進行貿易自由化各項準備工作，並配合協商進度推動。

三、全球及區域經濟機進入到新一波的競爭與調整階段，面對未來可能的情勢變化，必須積極提升整體經濟應變的能力，包括：有效維持經濟活力及動能、確保核心競爭力，以及強化金融與產業應變機制。政府相關部門應有效落實推動各項改革與建設計畫，加速產業轉型升級，以建構因應變局的足夠能量，確保經濟穩定及持續成長。

四、長程來看，我方必須從前瞻角度應對全球經貿秩序的變化，針對總體經濟調適及產業發展、對外經貿戰略、台美、台日、台歐以及和其他重要貿易夥伴的經貿合作關係等，進行長程的策略規劃與執行藍圖的擬定。請國安會及政府相關部門著手進行相關工作，以共同的力量引導台灣經濟的全面轉型升級。