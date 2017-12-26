小英領軍強化新南向 國安會、行政院2018攜手拚

2017-12-26 19:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在今天下午召集國安會與行政院各相關部會，召開「對外經貿戰略會談」會議。總統並做出裁示，在組織運作方面進行必要強化，明年起，國安會將成立「新南向政策專案小組」，由秘書長擔任召集人，統籌新南向政策相關策略研習及規劃的幕僚工作；未來「行政院經貿談判辦公室」也成立「新南向工作小組」，和「新南向政策專案小組」相互配合。另外，也要加速「台灣亞洲交流基金會」的推動設置，以作為『玉山論壇』常設主辦與行政管理機構，以及區域內各領域領袖、青年代表、NGO智庫等交流合作平台。

出席這項會議的包括行政院長賴清德，總統府秘書長吳釗燮，國安會秘書長嚴德發、外交部長李大維、國安局長彭勝竹、行政院政務委員鄧振中、國發會主委陳美伶、陸委會主委張小月等。

針對新南向政策部分，會中提到，今年1到10月，我們跟新南向國家的貿易額成長17％，國民來台成長31％有170多萬人次。留學生成長9%，有3萬多人，為強化推動能量，總統在會後也做出如下裁示：

一、新南向政策實施一年多來已初具規模，也取得階段性成果。台灣和新南向國家在互動面向、層級和頻率都有大幅的提升；貿易額和觀光人數也有可觀的成長；今年10月舉辦『玉山論壇』，也成功提高新南向政策的國際能見度及話語權，希望各機關以及相關部門能爭取更大的成果。

二、近來亞太區域情勢出現很大變化，美國提出「自由開放的印度太平洋」戰略以及「國家安全戰略」報告，CPTTP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的進展，日本與印度倡議「自由經濟走廊」，南韓推出「新南方政策」與中國大陸的「一帶一路」等，都在快速發展及形成當中，這些國家策略行動，具有競合性，也是我們後續推動新南向政策必須納入考量的重要因素。

三、為了掌握未來趨勢以及因應情勢變化，我國必須從長程發展角度，建立新南向政策的戰略縱深，並且要展現戰略定力，以堅定的意志排除各種困難和阻力，逐步落實新南向政策的推動。

四、新南向政策目前已經從架構初具進入到更深層次的發展，必須通盤的從國際合作、產業發展、經貿諮商、外交推動等各個層面，進行更全面、細緻的策略規劃，同時也要建立一個可以整合各方力量、更有效率的執行體系，才能整合出更大能量，突破各種瓶頸。

五、未來新南向政策相關工作的推動，應該在雙向互惠基礎上，從三個方面加強努力，包括：和友好國家建立夥伴關係，打造新南向產業生態鏈，以及強化和各國人民與社會的連結。

六、在組織運作方面，也要配合新的情勢與工作方向，進行必要強化：明年起，國安會將成立「新南向政策專案小組」，由秘書長擔任召集人，統籌新南向政策相關策略研習及規劃的幕僚工作。