成功嶺「吃狗屎」闖哨事件 役政署長率駕駛送水果道歉

役政署署長林國演，向陸軍104旅致贈水果禮盒致歉，並由旅長李發忠代為接收。（內政部提供）

2017-12-26 18:31

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部役政署署長林國演及其座車駕駛日前進入台中成功嶺營區時被衛哨兵攔阻，爆發闖哨及辱罵哨兵「吃狗屎」事件。林國演今率司機前往成功嶺104旅，就當日闖哨事件鄭重道歉，還致贈水果禮盒。

林國演及其座車駕駛於22日前往陸軍成功嶺營區，在通過大門衛哨時，因哨兵依規定攔車盤查及要求檢查、登記證件，但因林國演座車駕駛強調過去都不用登記即可進入營區，雙方爆發口角，該駕駛更一度辱罵「吃狗屎」。

內政部役政署今發布新聞稿，表示林國演22日前往成功嶺主持替代役區隊長結訓典禮，在通過一號哨口時，依規定出示通行證及接受安檢，但因通哨認知差距，林親自下車出示證件，司機因公務時間緊急導致言語不當。

役政署指出，林國演今率駕駛及替代役訓練班同仁前往104旅，向當日值勤哨長及衛兵致意，駕駛也鄭重道歉。致歉時，林國演親自致贈水果禮盒，由104旅旅長李發忠代為接收，駕駛也買飲料送給當天衛哨，並由連長代收。

役政署指出，未來將持續與國防部、十軍團及104旅等單位加強溝通、協調，建立明確通哨機制，避免類似事件再次發生，確保替代役訓練班及國軍單位在成功嶺的長期合作模式，貫徹內政國防兵役制度分管的績效。