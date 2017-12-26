全台捷運兒少優惠不一 立委籲修法

2017-12-26 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委張宏陸今（26）日召開公聽會，指目前全台捷運提供兒少優惠票價不一，恐違反「兒童及少年福利與權益保障法」，敦促訂定一致標準。交通部回應，捷運具有因地制宜特性，交由各地方政府自行評估。為避免中央地方互踢皮球，張宏陸表示未來不排除提案修法。

綜合媒體報導，張宏陸邀集交通部、衛生福利部、教育部、以及多名地方政府官員出席「大眾捷運業者兒少優惠票價」公聽會，會中指出北市自民國107年開始補助6至12歲兒少搭乘捷運6折優惠，但同一生活圈且坐同條捷運的新北市小朋友卻無補助，其他都會區也可能面臨相同問題，建議政府應訂定一致標準。

據中央社報導，交通部路政司簡任技正胡迪琦對此回應，捷運具有因地制宜特性，應回歸地方自行評估制訂優惠措施。建議各直轄市政府規劃給予兒童優惠措施的適用範圍及年齡時，除考量各縣市的財政狀況外，也須考量其他縣市社福經費負擔能力。

張宏陸指出，根據兒童及少年福利與權益保障法規定，國內大眾交通運輸應以年齡為標準，提供兒童優惠措施，並應提供未滿一定年齡之兒童免費優惠。很明顯的，目前未提供兒童票價優惠有違法之虞，張宏陸提議未來需修法解決這項問題，他表示，如果政府部門不提修法，他就自己提！