農舍爭議後再出招 陳金德：農產品從頭管到尾

2017-12-26 17:57

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德研議建立國家級檢驗中心，針對農產品、環境用藥與食品安全等進行高規格儀器的檢測，讓宜蘭的農產品從種下去開始，就做好安全管理，搭配擴展銷售平台，把宜蘭品牌推廣出去。

陳金德說，為了確保落實無毒安全，宜蘭要爭取衛福部的協助，成立國家級的檢驗中心，對食品安全、環境用藥與農產品進行檢驗，由縣府提供土地，建置檢驗中心後，經過高規格的儀器檢驗，保證安全食用。

陳金德指出，經過高規格的檢驗，讓農產品取得消費者的信任，農藥、重金屬，相關的化學檢驗，都要從頭管到尾，從插秧、成長到收割，要經過一連串檢驗，在縣府和各級農會嚴格關控下，確保無毒和食用安全，而縣府則要協助農民，從開始種下去的那刻就做好安全管理。

陳金德表示，宜蘭的農產品許多都是限量的，所以希望消費者直接來宜蘭購買，縣府要提供協助，在宜蘭境內各風景區和百貨公司等建立銷售平台，例如工旅處要在人潮多的風景區，提供農民小量販售的空間，教育處則要在羅東運動公園和宜蘭運動公園，規劃臨時的帳篷讓農民販售，文化局管理的文化中心和中興文創園區，也都能多加利用。

陳金德說，宜蘭稻米只有一期作，雖然量不多，但是因為土壤有適度休養生息，所以品質好，為了推廣宜蘭稻米，希望能跟縣農會合作，每年舉辦宜蘭米的評選比賽，插秧那一刻就要開始記錄，評鑑包含用藥、水質等等，最後產出稻米檢驗進行試吃，評選出好米中的好米，讓宜蘭米有競爭力。

「還宜蘭農產品應有的地位。」陳金德說，宜蘭農產品除了品質好且有特色，打著宜蘭品牌的大傘，才引起消費者關注，因此宜蘭這兩個字要顧好，不能遭受汙名化，宜蘭品牌應該是要發展高品質、有地區特色、限量且高經濟價值的農作，永續發展、富麗農村都只是形容詞，讓農民真正有錢賺的農業政策，才是真正要做的事情。