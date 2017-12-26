公文到底說誰？ 北市體總：短命議員是應曉薇

台北市體育總會今日出面說明，指短命議員是指應曉薇而非李新。對此，應曉薇下午受訪痛批體總「張冠李戴」，質疑北市體總規避法律責任。（資料照）

2017-12-26 17:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會教育委員會昨審查北市體育局明年度預算時，國民黨籍北市議員應曉薇拿出一份北市體育總會上月發文給北市府的公文，內容指涉已故北市議員李新是「短視且短命的無知議員」，台北市體育總會今日出面說明，指短命議員是指應曉薇而非李新。對此，應曉薇下午受訪痛批體總「張冠李戴」，質疑北市體總規避法律責任。

今日下午3點，北市體育總會被大批媒體追問「短視且短命」的議員到底是誰？台北市體育總會秘書長林克謨直言是應曉薇，因為不想直接對應批判，但又忍無可忍，才用這種提示的方式。

北市體育總會會長呂威震被問到此事也表示，自己不會罵李新，還扯到李新之子李柏毅當兵時，他還到金六結去探望李柏毅，把他當家人看待。媒體問呂，「短視且短命」的議員是否指應曉薇？呂說「應該如此」。

對於體總指控是短命議員，應曉薇受訪時第一反應「快笑翻了」，應說，不能說是她揭發的（指公文一事）就說是她做的，當時只有李新議員質詢這樣的事，議會記錄白紙黑字無法抹掉的，體總不能規避法律責任，就張冠李戴，非常不可取。

北市政府2005年訂定「台北市民間體育團體辦理體育活動經費補助辦法」，但北市議員李新去年質詢時表示，他接獲檢舉，指市府每年編列200至300萬元行政事務費，委請台北市體育總會協助查核其總會轄下各協會的補助案申請，質疑體育局圖利特定團體，議會因此刪除去年300萬元的行政事務費。