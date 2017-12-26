太陽花3月宣判 黃國昌嗆：毀憲亂政，法官、檢察官做了什麼？

太陽花案今審結，訂三月十三日宣判，立委黃國昌指仍應判無罪。（記者楊國文攝）

2017-12-26 17:20

〔記者楊國文／台北報導〕太陽花學運中，立委黃國昌等人被依煽惑他人犯罪等罪嫌起訴，但一審採認「公民不服從」概念，全判無罪，檢方不服上訴，黃國昌今在高等法院結辯指出，當時在執政的國民黨主導下，前立委張慶忠在委員會強行通過黑箱服貿協議，引發憲政危機，才有太陽花學運，他們未犯罪，並高聲嗆說，那時「法官、檢察官、律師，你們做了什麼？」；此案訂3月13日上午10時宣判。

立委黃國昌與學運領袖林飛帆、陳為廷等人被控於2014年3月18日，發動反對黑箱服貿民眾衝進立院佔領議場長達24天，加上帶領另一批群眾的前台大教授蔡丁貴等共22人，被北檢依煽惑他人犯罪等罪嫌起訴。

台北地院認為黃等22名被告佔領立院等用意，是避免服貿協議草率通過，所帶來的利益大於損害，符合「公民不服從」等要件，今年3月31日判所有被告均無罪。檢方不服判決，全部上訴。

高院審酌全案被告人數眾多，決定採分批審結，今上午先傳黃國昌、林飛帆、陳為廷、魏揚、周馥儀、黃郁芬、曾柏瑜、陳廷豪共8人進行辯論庭，林飛帆與魏揚因均在英國留學，都請假獲准由律師代答。出庭6人均主張維持無罪判決。

檢方指稱透過上訴，讓高院判決明確劃出一條可供人民遵守的紅線，界定出行使公民不服從行動是否可以阻卻違法、本案被告等人是否可適用公民不服從行動、行使抵抗權，檢方並主張當時還有其他方式阻止服貿協議三讀過關。

審判長詢問，黃國昌等人參與佔領立院的行動，是否符合「公民不服從」的「和平、非暴力」條件？黃國昌舉例，為了搶救受困車內的小孩而打破車窗玻璃，依法絕對是可以被正當化行為，太陽花學運也是如此，敲破玻璃打開門鎖，當然不違反「和平、非暴力」原則。

黃國昌結辯時激動批評，服貿協議在2014年3月17日在前立委張慶忠主導下，半分鐘即通過此案，他獲悉後，急著找公法等學者詢問解救之道，但時任行政院長江宜驊卻表示「欣慰」，當時兼任國民黨主席的總統馬英九說「非常高興」，反對黨卻悶不吭聲，不敢批評，各電視台晚間新聞都報導「服貿協議過了」，黃國昌激動說，他要問起訴此案的檢方，當時政府毀憲亂政，「請問檢方，你們做了什麼？」、「法官、檢察官、律師又做了什麼？」黃指著坐在被告席上的太陽花學運幹部陳為廷、黃郁芬等人說「檢方有何資格，叫這些年輕人說你們可以做什麼，不可以做什麼」？

陳為廷表示對自己在本案所做，「毫不後悔、坦然面對！」，指太陽花學運是針對張慶忠違法通過服貿協議而進行「公民不服從」運動，他強調，太陽花學運可說是穩固台灣的民主，高院判決具指標作用，也是台灣人權、民主接受嚴格考驗的時刻。

同案被告黃郁芬哽咽說，當時馬政府一意孤行要通過服貿協議，無論她們舉行遊行、召開公聽會等方式都沒用，張慶忠主導下還是強硬通過服貿協議送院會，在國民黨政府主導下，此案很可能獲立院通過，「這是政府以絕對權力侵害國家」，她們只好用身體、行動來行使言論自由等基本權利，希望喚起國人的重視。她問，請檢方告訴全國民眾，還有什麼救濟的方法可以做？

陳為廷今在高院審理太陽花案中指未犯罪，所為為了維護台灣民主，「坦然面對，絕不後悔」。（記者楊國文攝）