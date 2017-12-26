調查陸海空事故 運安會組織草案明年6月前出爐

2017-12-26 16:20

〔記者陳宜加／台北報導〕由多名立委催生的「運輸安全調查委員會」，近來交通部、飛安會已開過一次會討論，決議將飛安會調查業務再納入海事、軌道、國道等重大案件，仍是獨立調查機關，飛安會主委黃煌輝今天透露，組織草案預計於明年6月前出爐。

國內每年運輸事故占國人事故死因的45％，但僅飛安事故由飛安會獨立調查，其餘則由交通部或檢方，運安會涵蓋各項運輸事故，獨立調查並提出建議，避免事故再度發生，何謂重大案件則由飛安會決定。

黃煌輝以國道火燒車、蝶戀花重大事故為例，未來國道發生事故時，由運安會調查官到現場與檢察官一起調查，檢調單位可依運安會的調查進行刑事處置。

黃煌煇表示，軌道、海事、國道事故不斷發生，過去「管理也是交通部、調查也是交通部」，透過運安會獨立組織調查，方能避免事故再發生，公路雖未納入運安會，但若發生重大事故，運安會也能參與調查。

交通部長賀陳旦曾說，須花2至3年時間彙整世界各國情形再研議，立法院則要求明年5月前提出草案，不過，黃煌輝表示，將飛安會擴大為國家運輸安全委員會，已與行政院長賴清德面談，希望儘早配合。

飛安會於87年大園空難後成立，組織編制為24人，黃煌輝說，初步構想是設主委1名、副主委2名，並增加20多名調查官，目標由28名增至50名，由相關單位推派，台鐵行保會、航港局、運研所將有員額納入，海事調查官也將聘請國外專家擔任。