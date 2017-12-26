退休前調清潔隊他大哭 前鎮長挨告判1年2月

2017-12-26 15:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕真是內舉不避親！彰化縣前和美鎮長王水川為安插其親人進入公所工作，將財政課一名即將退休的技工老王（化名）調到清潔隊，以便空出職缺，但其工作內容卻未改變。彰化地院審理後，法官認為王水川發布與實際工作內容不符之人事命令，已構成偽造文書，判處他有期徒刑1年2月、緩刑3年，並須向公庫繳交80萬元。

這起事件發生於民國103年初，當時在和美鎮公所財政課擔任技工的老王（化名）即將退休，但當時的鎮長王水川卻把他調到清潔隊，老王事前完全沒有被通知。

即將於7月16日退休的老王，以為鎮長趁他退休前故「惡搞」他，刻意把他丟去清潔隊撿垃圾，見到調職公文書後，他直奔鎮長室，哭喊號叫。

判決書用「情緒哀慟，直奔鎮長室，嚎啕大哭，悲慟難抑、聲淚俱下地懇求政風室施以援手」形容老王的反應。

但王水川表示，他根本沒有要「惡搞」老王，因為公務人員人事精簡，公所內的工友和技工都「遇缺不補」，但清潔隊員不在此限，他考量公所人事運用，把即將退休的老王調到清潔隊，如此一來，老王退休後，公所便可再補1人進來，而老王依然在財政課服務，「沒有改變」。

但法官認為，被告王水川未經當事人同意，便將原告從公所技工調職為清潔隊技工，且造成告訴人退休後不適用工友管理要點之規定，顯然對告訴人造成傷害，被告發佈不實的人事命令，已觸犯偽造文書罪。