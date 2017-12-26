民調落後柯文哲一大段？ 姚文智：差距沒想像中遠

外界關注姚文智民調落後柯文哲許多，他今表示差距其實沒想像中那麼遠，但也坦言自己還要再努力。（記者王藝菘攝）

2017-12-26 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市長選舉即將到來，立委姚文智目前為民進黨唯一宣布挑戰台北市長大位的人選，針對外界關注他民調落後柯文哲很多，他今日表示，差距其實沒想像中那麼遠，但也坦言自己還要再努力。

姚文智今日接受ETtoday《雲端最前線》專訪時指出，柯文哲已經延伸成為另外的政治力量，基本價值還有中央與地方關係都和民進黨「道不同不相為謀」，姚文智強調，若因為柯文哲民調高就禮讓，「那他（柯文哲）民調也超過蔡英文，那讓他當總統好了？」

姚文智表示，目前社會還沒有意識到民進黨是否會和柯文哲繼續合作這點，若排除柯文哲、回到藍綠對決，由他對上國民黨的候選人，其實民調也差不多。但姚文智坦言，若對上柯文哲還是要再繼續努力。

另外姚文智也提到2014年大選的「在野大聯盟」概念，表示「在野大聯盟」是他提的，當時因為民進黨在野、一定要推翻國民黨，而2018的時空背景與當時不同，姚文智強調，民進黨是完全執政的政黨，而台北是台灣首都，做為執政黨應該對首都有責任、甚至是義務，期待民進黨能夠推出人選。